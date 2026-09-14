CSIF pide en una reunión con Guardiola partidas concretas para la equiparación salarial de todos los empleados públicos

MÉRIDA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente autonómico CSIF, Benito Román, ha mantenido este lunes una reunión con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, a quien ha trasladado la reivindicaciones del sindicato para la equiparación salarial de los empleados públicos y, específicamente, en los ámbitos de Sanidad y Administración General con la media de otras CCAA del país.

Benito Román ha recalcado que la equiparación salarial es una reivindicación "justa" en defensa de los trabajadores públicos de la Junta para reconocer su labor y dedicación al servicio de los ciudadanos, y acabar con la "desigualdad retributiva" que vienen sufriendo con respecto a los empleados públicos otras regiones, con diferencias de en torno al 20 por ciento menos de salario en algunos casos.

El presidente autonómico de CSIF ha pedido personalmente a la presidenta "avanzar" en este sentido con partidas presupuestarias concretas para lograr esa equiparación en retribuciones del personal de los ámbitos de Sanidad y Administración General de la Junta, y ha recordado que, si no se dan pasos en este sentido, comenzarán las movilizaciones anunciadas por este sindicato, junto a UGT y CCOO, tal y como ya avanzaron en una rueda de prensa conjunta la pasada semana.

Para Benito Román, "es de justicia" la equiparación salarial para todos los empleados públicos de la Junta con respecto a los de otras CCAA, y por ello CSIF continuará reclamándolo a través del diálogo con el Ejecutivo regional y con reivindicaciones en la calle.

En el encuentro de este lunes con la presidenta María Guardiola, en el que ha participado también el vicepresidente de la organización, Andrés Rayo, CSIF ha puesto en valor la subida salarial y mejoras laborales acordadas en el sector de Educación, fruto del diálogo y la negociación.

El sindicato reclama esa misma fórmula para acordar mejoras retributivas para los trabajadores púbicos de los otros dos sectores de la Junta: Sanidad y Administración General, y que dejen de estar entre los "peor" pagados del país.

El presidente autonómico de CSIF ha insistido en que "a igual trabajo, mismo salario", y ha reclamado la mejora de la Carrera y Desarrollo Profesional, entre otras mejoras laborales y de conciliación "que nos están demandando los empleados públicos en los centros de trabajo", ha subrayado, informa en nota de prensa el sindicato.

LOGROS Y REIVINDICACIONES

Benito Román ha trasladado a la presidenta propuestas para para mejorar las condiciones de todos los trabajadores, tanto del ámbito público como privado y también ha repasado los logros del sindicato en los últimos años como el abono de la deuda del 2 por ciento de subida salarial pendiente del año 2020 para los empleados públicos de la Junta, que CSIF llevaba años exigiendo incluso con movilizaciones en las calles, la actualización del kilometraje a 0,26 y el nuevo decreto de teletrabajo.

A su vez, el sindicato mayoritario en el ámbito de la Función Pública ha expuesto a María Guardiola otras reivindicaciones urgentes como la recuperación de los anticipos reintegrables para los trabajadores de la Junta, que fueron "suspendidos" hace más de una década y que sí tienen los trabajadores de otras administraciones, y el adelanto del tercer y último pago del 2 por ciento para resarcir "cuanto antes" esa "deuda" con los empleados públicos de la región.

Por otra parte, Benito Román ha comentado con la presidenta otros proyectos de la organización sindical como la implantación de un módulo de Grado Superior de FP de Mecánico Aeronáutico en la Base Aérea de Talavera la Real, una iniciativa en la que CSIF viene trabajando varios años tras las noticias para reforzar y modernizar la Escuela de Reactores con la llegada de medio centenar de aeronaves que se prevé que comiencen a llegar en el año 2028.