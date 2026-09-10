CSIF, UGT y CCOO se movilizarán por la equiparación salarial en el SES y Administración General y no descartan la huelga

El presidente de CSIF Extremadura, Benito Román; el secretario general de UGT Servicios Públicos Extremadura, Manuel Fernández Colomo; y el coordinador del Área Pública de CCOO, Manuel María Nicolás, en rueda de prensa sobre homologación salarial - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han acordado un calendario de movilizaciones para reclamar a la Junta de Extremadura la equiparación salarial "ya" para los empleados públicos de Administración General y del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Además, y si no prosperan las negociaciones sobre este asunto hasta entonces y no se aplica un "compromiso presupuestario" con la cuestión, tienen previsto convocar el 11 de noviembre una huelga general para todos los trabajadores del ámbito de gestión de la Junta.

El calendario surge tras agotar "todas y cada una de las vías" de "diálogo" con la Consejería de Administración Pública, aunque una vez hecho público el calendario de movilizaciones los sindicatos mantienen aún "tendida la mano" para negociar y alcanzar "el mejor acuerdo posible" para los trabajadores de Administración General y del SES.

"Ha llegado el momento de que los trabajadores hagan oír su voz", ha sentenciado en rueda de prensa este jueves en Mérida junto a otros representantes sindicales el presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, quien ha reclamado la convocatoria "cuanto antes" de Mesa General de Negociación para alcanzar un "compromiso" de la Junta con partidas presupuestarias "claras" que acaben con la "desigualdad" retributiva en el seno de la Administración autonómica.

A su vez, el secretario general de UGT Servicios Públicos Extremadura, Manuel Fernández Colomo, ha advertido de que los trabajadores del SES y Administración General les transmiten que su situación de "discriminación" salarial es "insoportable" y reclaman, en consecuencia, "negociación o movilización".

De su lado, el coordinador del Área Pública de CCOO de Extremadura, Manuel María Nicolás, ha ahondado en que este asunto de la equiparación salarial en todos los ámbitos de la Administración extremeña "lleva enquistado mucho tiempo"; y ha insistido en todo caso en que por parte de los sindicatos no se va a renunciar a la posibilidad de negociar, aunque ha remarcado que debe existir "voluntad política" para articular partidas "concretas" presupuestarias que acaben con la "desigualdad" salarial entre empleados de la Junta.

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