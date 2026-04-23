Cuatro comarcas extremeñas estarán este jueves en aviso amarillo por lluvias y tormentas

Avisos para el 23 de abril en Extremadura - AEMET

MÉRIDA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El norte de la provincia de Cáceres, la comarca del Tajo y Alagón, Villuercas y Montánchez y La Siberia Extremeña estarán este jueves, 23 de abril, en aviso amarillo por lluvias y tormentas.

En concreto, el aviso amarillo se activará a las 20,00 horas de este jueves, y permanecerá hasta la medianoche, cuando podrán acumularse 15 litros por metro cuadrado en una hora, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Estas cuatro comarcas también estarán en aviso amarillo por tormentas, que podrán ir acompañadas de chubascos fuertes o localmente muy fuertes.