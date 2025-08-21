Cuatro mujeres heridas en una colisión entre dos coches en la Ex-209 en Esparragalejo

Archivo - Camión del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Badajoz. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro mujeres de entre 30 y 69 años de edad han resultado heridas de diversa consideración en un accidente de tráfico con dos vehículos implicados ocurrido este jueves a la altura de la localidad pacense de Esparragalejo.

El siniestro, que ha consistido en una colisión entre dos coches, quedando atrapadas en su interior algunas de las ocupantes, ha tenido lugar sobre las 15,15 horas en el kilómetro 56 de la Ex-209, a la altura de Esparragalejo.

Las víctimas son tres mujeres de 53, 57 y 59 años de edad, respectivamente, con policontusiones y en estado 'menos grave', que han sido trasladadas al Hospital de Mérida, y otra de 30, con una herida leve en un brazo, que no ha requerido traslado hospitalario.

En el incidente han intervenido tres ambulancias del Servicio Extremeño de Salud, una dotación de bomberos del consorcio provincial de la Diputación de Badajoz, efectivos de la Guardia Civil y un equipo de emergencias de la carretera.