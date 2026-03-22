Los cuatro precandidatos a liderar el PSOE de Extremadura tienen hasta este martes para conseguir los 1.124 avales

16 Congreso Regional Del PSOE De Extremadura - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro precandidatos la Secretaría General del PSOE de Extremadura tienen de plazo hasta este martes, 24 de marzo, para conseguir los 1.124 avales necesarios para ser proclamados candidatos.

Para ello, los precandidatos Álvaro Sánchez Cotrina, Soraya Vega Prieto, Ramón Díaz Farias y Blanca Martín Delgado, continúan en los últimos días recorriendo diversos puntos de la geografía extremeña para conseguir estos avales.

En concreto, los precandidatos deben presentar como mínimo el 12 por ciento de avales de los miliantes de la región, que suponen 1.124 avales, y el 15 por ciento como máximo (1.405 avales) para convertirse en candidatos de manera oficial, según los estatutos aprobados en el 41º Congreso Federal de Sevilla.

En total, 9.366 militantes socialistas extremeños están llamados a las urnas el próximo 11 de abril en Extremadura, un cuerpo electoral del que el 62,88 por ciento pertenece a la provincia de Badajoz y el 37,11 por ciento, a la de Cáceres.

A partir de ahí, los ya proclamados candidatos podrán desarrollar una campaña de información desde este miércoles, 25 de marzo, y hasta el 10 de abril.

Tras ello, la primera jornada de votación será el 11 de abril, a la que si se presentan más de dos candidaturas y ninguna de ellas supera el 50 por ciento de los votos emitidos, habría que celebrar una segunda votación con las dos candidaturas más votadas, que tendría lugar el 19 de abril.

Finalmente, el proceso culmina con la celebración del 16º Congreso Extraordinario Regional el 25 de abril en Mérida, en el que se elegirán los nuevos órganos regionales del PSOE de Extremadura.