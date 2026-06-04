David Sánchez declara que la Oficina de Artes Escénicas no era un despacho "con ventanilla o un edificio físico"

BADAJOZ, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

David Sánchez Pérez-Castejón ha declarado este jueves ante el tribunal que la Oficina de Artes Escénicas que él dirigía en la Diputación de Badajoz "no era entendido como una oficina con ventanilla o un edificio físico", y ha señalado que él se enteró del cambio de denominación de su puesto a jefe de este servicio "cuando ya se había realizado".

David Sánchez, que sólo ha respondido a las preguntas de su abogado, ha declarado durante poco más de diez minutos ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Badajoz que le juzga como investigado por su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017, primero como coordinador de actividades de los conservatorios, y posteriormente como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

En su intervención, el hermano de Pedro Sánchez ha explicado que cuando entró a trabajar en la Diputación de Badajoz inicialmente se le habilitó un despacho en el conservatorio, pero "ese durante el periodo de la pandemia, se utilizó para distintas actividades".

Posteriormente, cuando regresó de una excedencia "este mismo despacho estaba ocupado por una compañera", y entre 2023 y 2024 hizo "uso de despachos comunes, espacios comunes, despachos habilitados y herramientas de trabajo", hasta que "posteriormente hay una reubicación en otro espacio común, dentro de las dependencias de servicios centrales", situado en la Plaza de España de Badajoz.

Respecto a la ubicación de la Oficina de Artes Escénicas, David Sánchez ha señalado que ésta "no era entendido como una oficina con ventanilla o un edificio físico".

A preguntas de Emilio Cortés, David Sánchez ha explicado que se enteró del cambio de nomenclatura de su puesto de trabajo, de coordinador de las actividades de los conservatorios, a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, "cuando ya se había realizado", y ha considerado que esta modificación "se produjo por la evolución natural de las actividades que ya se venían realizando", y por tanto "vino a responder a esa evolución".

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