Luis Carrero defiende que las bases para el puesto que ocupó en Diputación de Badajoz eran "neutras y abiertas" a todos

El exasesor de Moncloa Luis María Carrero (i), a su llegada a la tercera jornada de un juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz, a 2 de junio de 2026, en Badajoz, Extremadura (España). - Andrés Rodríguez

BADAJOZ, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exjefe de coordinación de actividades transfronterizas en la Diputación de Badajoz y exasesor de Moncloa, Luis Carrero, ha defendido este jueves que las bases para el puesto que ocupó en la diputación provincial eran "neutras y abiertas a todo el mundo", de manera que ha negado que hubiese algún requisito "que se pueda considerar objetivamente acomodado" a su perfil.

Carrero ha prestado declaración este jueves como investigado en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación en 2017 de David Sánchez -hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- y de su propia contratación en 2024 como jefe de coordinación de actividades transfronterizas para el área de Cultura, ambos puestos en la Diputación de Badajoz.

Carrero, profesor de inglés de Escuela Oficial de Idiomas desde 1993, ha explicado su relación con La Moncloa, detallando que en 2020 un escritor le comentó la posibilidad de trabajar en la unidad de discursos para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un puesto que finalmente obtuvo, manteniendo en suspenso su puesto en la EOI de Alicante.

Posteriormente, en 2022, decidió participar en el concurso de traslado nacional de los docentes para obtener una plaza en una EOI de Extremadura. "Es donde yo siempre he querido regresar, una vez que, digamos, las responsabilidades familiares en Alicante pues estaban ya cubiertas por la edad de mis hijos", ha comentado.

Tras adjudicarse una plaza en la EOI de Mérida y ya no tener, por motivos familiares, tener que ir a Madrid, es cuando Carrero comienza a plantearse si dejar la unidad de discursos de Moncloa e incorporarse a su puesto en Mérida. Es 2023, cuando saldrá en la Diputación de Badajoz el puesto de jefe de coordinación de actividades transfronterizas.

En septiembre de 2023, y en ese contexto, David Sánchez le comenta a Carrero -ambos son amigos desde 2008 o 2009, según ha afirmado el propio Carrero en su declaración- que en la Diputación de Badajoz se está hablando de reforzar el servicio del área de cultura.

"No sabe decirme ni qué tipo de plaza, ni en qué consiste, ni cuál es el proceso, porque, entre otras cosas, él es bastante ajeno al mundo funcionarial", ha aseverado el exasesor de Moncloa, quien ha relatado que tras este aviso, se quedó pendiente y, a través de una búsqueda en internet, se informa de una modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) donde se informaría de esta plaza de coordinador.

"Era algo que no me preocupaba demasiado, porque estaba más ocupado en decidir cuál de los dos trabajos a los que yo tenía opción en ese momento iba a dar prioridad", que eran "si seguía en el puesto de Presidencia del Gobierno o me incorporaba a la escuela", ha trasladado.

A finales de octubre de 2023 se produce un cruce de correos electrónicos entre ambos, con motivo de una ópera que David Sánchez estaba preparando, en el que Carrero le comenta que la plaza "va a salir" y que Sánchez interpreta como que le ha sido adjudicada, cuando todavía no se había provisto.

Carrero ha sostenido que, según sus cálculos por las publicaciones en Internet, la convocatoria de la plaza tendría que haber salido a mediados o finales de octubre. Al no hacerlo, acudió a la Diputación de Badajoz donde habló con el director de Cultura Manuel Candalija y este le confirmó que el puesto iba a convocarse. Así, Carrero ha explicado que conociese la intención de la Diputación de Badajoz de sacar la plaza.

BASES NEUTRAS

A finales de noviembre es cuando, finalmente, se publicaron unas bases que, a juicio de Carrero, son "totalmente neutras y abiertas a todo el mundo" y no incluían ningún requisito que "se pueda considerar objetivamente acomodado" al propio Carrero, quien finalmente obtuvo el puesto.

A preguntas de su letrado sobre si la jefatura se crea para "satisfacer las necesidades particulares" de David Sánchez, el exasesor ha reconocido que le hacía "puntualmente" alguna colaboración, como podía hacerla con cualquier otro departamento, pero que su trabajo no dependía de Sánchez "ni hacía" el trabajo de este.

"Yo no puedo elegir músicos, no puedo dirigir, hacer selecciones de carácter técnico-musical y soy absolutamente incapaz de hacer ese trabajo", ha declarado Carrero, en línea con lo que ha aseverado este mismo jueves, a primera hora, el propio Sánchez.

Ha rechazado que manejara fondos europeos "directamente", señalando que no poseía la capacidad "técnica" de hacer esta labor, si bien ha reconocido que durante 2022 y 2023 ayudaba a David Sánchez a redactar algunas solicitudes de ayudas, subvenciones y textos de algunos de sus proyectos.

"De vez en cuando, de manera puntual, yo le echaba una mano en cuestiones estrictamente de redacción", ha defendido el exasesor, quien ha expresado que no forma parte de ningún partido político.

Por último, Carrero ha explicado que, en junio de 2025, decide dejar su puesto en la diputación una vez ya se ha convocado la consolidación de su plaza -que ocupará María Luisa del Viejo, que ha declarado en la causa como testigo- y ante la "coyuntura" que se estaba generado por la instrucción del caso.

"Ya considero que es muy difícil realizar un trabajo que aporte algo a Diputación y donde francamente tengo ganas de volver a mi trabajo y refugiarme en el trabajo que llevo hace 30 años, que es el de profesor de inglés y me incorporo a la Escuela Oficial de Idiomas de Mérida el día 1 de julio, donde allí sigo", ha manifestado.