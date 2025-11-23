David Uclés: "De todos los episodios que repasé, el que más me conmovió fue el de la Plaza de Toros de Badajoz"

El autor de 'La penínusla de las casas vacías', David Uclés, recibe la escultura de 'El Abrazo', tras ganar el XX Premio Dulce Chacón de Narrativa Española - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor ubetense que ha sido distinguido con el XX Premio Dulce Chacón de Narrativa Española por su obra 'La península de las casas vacías', David Uclés, ha recogido este pasado sábado la escultura de 'El Abrazo', en un acto celebrado en la localidad pacense de Almendralejo.

El acto de entrega ha reunido a representantes institucionales, miembros del jurado, familiares de la escritora Dulce Chacón y un numeroso público aficionado a la lectura, siendo la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, la encargada de proceder a la entrega de la escultura del premio.

En la gala, antes de recibir una ovación del público, con la mirada puesta en el cielo, Uclés ha recordado a los fusilamientos en la Plaza de Toros de Badajoz, ocurridos en agosto de 1936, como un episodio que le inspiró en el proceso de construcción de su península, así como le empujó a "empatizar" con la tierra extremeña.

"De todos los episodios que repasé, el que más me conmovió fue el de la Plaza de Toros de Badajoz", ha asegurado el autor de esta obra premiada que aborda la Guerra Civil española en clave de neorrealismo mágico.

Ya con la escultura en la mano por este premio, también dotado con 9.000 euros, Uclés ha confesado que tanto él como su entorno deseaban tener este reconocimiento por lo que la escritora zafrense Dulce Chacón ha supuesto en su desarrollo como escritor.

((Más información en Europa Press))