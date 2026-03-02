El debate de investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta arranca este martes sin cerrar acuerdo con Vox

Archivo - La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en la Asamblea de Extremadura - Jorge Armestar - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El debate de investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura arrancará este martes, 3 de marzo, en la Asamblea de Extremadura, sin que hasta el momento se haya cerrado un acuerdo de gobernabilidad entre PP y Vox.

La primera sesión de este debate comenzará a las 17,30 horas de este martes, con el discurso de la candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en la Asamblea de Extremadura, sin límite de tiempo, en el que expondrá su programa de gobierno y pedirá la confianza de la Cámara regional.

Una vez concluido el discurso, la sesión se suspenderá hasta las 9,30 horas del día siguiente, miércoles día 4, cuando será el turno de los grupos parlamentarios, que dispodrán de una primera intervención de 30 minutos, a los que Guardiola podrá responder de forma conjunta o separada, sin límite de tiempo, tras lo que se abrirá un nuevo turno de los partidos de 10 minutos, y una dúplica de la candidata.

Tras el debate entre la candidata y los grupos parlamentarios, tendrá lugar la votación, que será nominal y pública, por llamamiento, en la que María Guardiola necesitará la mayoría absoluta de la Asamblea de Extremadura, es decir, 33 votos, para ser investida presidenta de la Junta de Extremadura.

En caso de que en esta primera votación María Guardiola no consiga la mayoría absoluta necesaria para ser investida, el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, convocará una segunda sesión 48 horas después, es decir, el próximo viernes, 6 de marzo, en la que la candidata necesitará la mayoría simple de la Cámara para ser investida presidenta de la Junta de Extremadura.

Cabe recordar que el debate de investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta se produce más de dos meses después de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, en las que el PP obtuvo 29 diputados; el PSOE logró 18 escaños; Vox consiguió 11 parlamentarios, y Unidas por Extremadura, siete.

Este debate se celebra sin que el PP y Vox hayan anunciado un acuerdo en Extremadura sobre la gobernabilidad de la región.