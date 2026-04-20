Declarado el nivel 1 en un incendio forestal en Calamonte (Badajoz) próximo a viviendas aisladas

Incendio forestal declarado en Calamonte (Badajoz)
Incendio forestal declarado en Calamonte (Badajoz) - JUNTA DE EXTREMADURA
Europa Press Extremadura
Publicado: lunes, 20 abril 2026 20:15
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   MÉRIDA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El Plan Infoex ha declarado el nivel 1 de peligro en un incendio forestal originado este lunes en Calamonte (Badajoz), y próximo a viviendas aisladas.

   El incendio, en cuya extinción trabajan medios del Infoex y de la Diputación de Badajoz, mantiene una evolución "favorable", según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura.

   En la zona trabajan una unidad de bomberos forestales terrestres, tres agentes del medio natural, y medios de la Policía Local.

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