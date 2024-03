Delegación del Gobierno defiende que ninguna de las 50 multas a agricultores son de manifestaciones autorizadas

BADAJOZ, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado que "ninguna" de las cerca de 50 denuncias tramitadas en la región durante las protestas agrarias registradas las pasadas semanas son de aquellas manifestaciones que estaban autorizadas, sino que han sido en "algunas" que no lo estaban "donde ha habido mayor tipo de problemas".

De esta manera se ha pronunciado en declaraciones a los medios tras reunirse en la tarde de este martes, día 12, con representantes de las organizaciones agrarias UPA-UCE, Asaja Extremadura y La Unión en la Delegación del Gobierno, en un encuentro en el que estas le han pedido que se retiren estas denuncias, en relación a lo cual Quintana ha explicado que son unas 50 y que en la reunión les ha explicado que un agricultor "por colaborar solamente no tiene ninguna denuncia".

"Si no ha colaborado tiene un tipo de denuncia y si, además, ha tratado de impedir o no hacerse caso de la Guardia Civil tiene otra", ha remarcado, junto con que en cualquier caso está en periodo de alegaciones, y ellos pueden alegar. "Lógicamente actuaremos en su momento, pero desde luego en ningún caso vamos a quitarle la autoridad a la Guardia Civil", ha destacado.

En este punto, ha rememorado que, en algunos casos, ha habido accidentes "por culpa de manifestaciones que no han sido autorizadas" y que "curiosamente" hay que explicar que "ninguna de las denuncias son de aquellas manifestaciones que estaban autorizadas", dado que "han sido en algunas que no estaban autorizadas donde ha habido mayor tipo de problemas". Así y sobre la complejidad que puede suponer dicha retirada de las multas, ha abundado en que pueden hacer las alegaciones y en que no se ha ido "en ningún caso al máximo de la denuncia".

