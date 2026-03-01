La Delegación del Gobierno habilita en Coria y Jerez de los Caballeros oficinas para tramitar las ayudas por el temporal

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, en una visita a una de las zonas afectadas por el temporal en Extremadura. Imagen de archivo - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN EXTREMADURA

MÉRIDA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Extremadura pondrá en marcha desde este lunes, 2 de marzo, dos oficinas comarcales situadas en la localidad cacereña de Coria y en la pacense de Jerez de los Caballeros en aras de facilitar la información y tramitación de las ayudas del Ejecutivo central a los afectados por el temporal.

A través de ellas se pretende acercar la gestión y agilizar los trámites para canalizar dichas ayudas a la recuperación y las necesidades públicas y de particulares, así como de empresas, agricultores y ganaderos, ha señalado la Delegación del Gobierno en Extremadura este domingo en nota de prensa.

En concreto, estos puntos servirán como centros de atención al ciudadano, donde se ofrecerá información detallada sobre los requisitos, la documentación necesaria y los procedimientos relacionados con las distintas líneas de apoyo económico activadas por el Gobierno de España.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha subrayado la importancia de estas dos oficinas para "acercar los servicios a quienes más lo necesitan", al tiempo que se trata de reducir los desplazamientos y de facilitar el acceso a las prestaciones.

Asimismo, Quintana ha precisado que las ayudas que se tramitarán incluyen compensaciones por daños materiales, apoyos directos a familias y mecanismos de apoyo a autónomos y empresas con pérdidas acreditadas por el temporal.

EMPLAZAMIENTO DE LAS OFICINAS

La oficina comarcal de Coria se instalará en las dependencias del Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación de Cáceres en Coria, ubicado en calle San Francisco, 7.

Por su parte, el servicio de Jerez de los Caballeros estará ubicado en la sede del CID Sierra Suroeste de la Diputación de Badajoz, en la calle Jara s/n del municipio jerezano.

Inicialmente, será personal técnico de las Subdelegaciones del Gobierno en Badajoz y Cáceres los que se encarguen de la gestión de los expedientes que se presenten, siendo el horario de las oficinas de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Por otra parte, Quintana ha agradecido la colaboración ofrecida por las diputaciones provinciales para que el Gobierno de España pueda agilizar la tramitación del real decreto con medidas por valor de más de 7.000 millones de euros para paliar los efectos del temporal en Andalucía y Extremadura