Las denuncias por violencia de género bajan un 4,9% interanual en el segundo trimestre en Extremadura, hasta las 797

MADRID/ MÉRIDA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las denuncias por violencia de género recibidas en el segundo trimestre del año por los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer en Extremadura bajaron un 4,9 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta las 797 denuncias.

En este mismo periodo, fueron atendidas un total de 749 víctimas, un 1,2 por ciento menos que en el segundo trimestre de 2024, según los datos publicados este miércoles por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Estos datos muestran también que el número de órdenes de protección solicitadas fue de 222 en el segundo trimestre, un 8,8 por ciento más que las de hace un año, mientras que los juzgados de violencia sobre la mujer y los juzgados en funciones de guardia en los meses de abril y junio acordaron 154 órdenes de protección, un 6,2 por ciento más.

