Desactivada en Extremadura la situación de emergencia 0 de los planes Inuncaex y Platercaex

La presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, visita Brozas (Cáceres) para conocer los efectos de la borrasca Kristin. Imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha desactivado este sábado para toda la región la fase de emergencia en situación operativa cero del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones de Extremadura (Inuncaex), así como del Plan Territorial de Protección Civil de Extremadura (Platercaex).

Lo ha hecho a las 11,00 horas de este sábado, tras el paso de las borrascas que han afectado a la región en los últimos días, según ha anunciado la Administración extremeña en un mensaje publicado en sus redes sociales, recogido por Europa Press.

Cabe recordar que este pasado viernes, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha avanzado que ya han comenzado las labores de evaluación de los daños ocasionados en la comunidad autónoma por cuenta de la borrasca Kristin, de cara a la tramitación del correspondiente decreto de ayudas para los ayuntamientos cuyas instalaciones municipales se hayan visto afectadas.

De hecho, el propio Quintana ha visitado este sábado las localidades cacereñas de Arroyo de la Luz y Brozas con el objetivo de conocer los estragos causados por el temporal.