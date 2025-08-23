Desactivado el Plan Infocaex tras darse por "neutralizado" el incendio de Jarilla

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en declaraciones a los medios - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo extremeño ha declarado este sábado la desactivación total del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex), tras dar por "neutralizado" el fuego de Jarilla.

Cabe recordar que este incendio, que ha calcinado 17.300 hectáreas, con un perímetro de 170 kilómetros, no ha sido estabilizado hasta este pasado viernes, 22 de agosto.

Esta semana, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha destacado el trabajo de "todos los grupos logísticos", así como resaltado que no ha habido que lamentar ninguna vida humana en estos once días de incendio.

Durante dichos días, ha recordado la Junta en nota de prensa este sábado, en algunas jornadas se han registrado "hasta 19 incendios simultáneos".