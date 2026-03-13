Desalojan un bloque de pisos en Badajoz por el incendio en una vivienda

Camión de bomberos en el incendio en una vivienda de la calle Manuel García Matos de Badajoz. - CRUZ ROJA EXTREMADURA

BADAJOZ, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en una vivienda ha obligado a desalojar un bloque de pisos en la calle Manuel García Matos durante la madrugada de este viernes, 13 de marzo, donde los servicios médicos han atendido al menos a ocho personas por inhalación de humo, si bien ninguna de ellas ha necesitado ser trasladada a un centro hospitalario.

Una llamada a las 2,00 horas al 112 de Extremadura ha movilizado a numerosos servicios de emergencias hasta el lugar, donde se ha procedido a desalojar a los vecinos del bloque de viviendas.

Entre las personas atendidas hay al menos una menor, de 13 años de edad, y varias de avanzada edad, si bien todas ellas han recibido el alta in situ.

Hasta el lugar se han desplazado numerosos equipos de servicios de emergencias, entre ellos Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, efectivos de Policía Nacional y Local, varias ambulancias del Servicio Extremeño de Salud y también de Cruz Roja.