Desalojan medio centenar de viviendas de una urbanización por un fuego en Aldea del Cano

MÉRIDA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra incendios forestales (Infoex) ha activado el nivel 1 de peligro en incendio en la localidad cacereña de Aldea del Cano, inicialmente atribuido a la de Torrequemada, por afección a edificaciones aisladas y una carretera.

De esta forma, como medida preventiva y ante la evolución del fuego, agentes de la Guardia Civil desplegados en la zona, y en cumplimiento de las medidas establecidas por el Mando Único, están procediendo al desalojo del paraje conocido como 'Las Albarranas', ubicado en la urbanización 'La Zafra', donde se estima que entre 40 y 50 viviendas se están viendo afectadas.

En la zona están actuando seis unidades de bomberos forestales, cinco medios aéreos, un equipo de maquinaria pesada, un agente del medio natural y un técnico.