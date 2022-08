La "desgarradora sensibilidad" de Antonio Orozco llena de magia el Teatro Romano con su actuación en el Stone & Music

MÉRIDA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La "desgarradora sensibilidad" del cantante Antonio Orozco llenó este pasado domingo de magia el Teatro Romano de Mérida con su actuación en el marco del Stone & Music Festival.

"Estoy muy emocionado, es la primera vez en 23 años de carrera que estoy en este lugar y vamos a darlo todo", destacó Orozco, quien se entregó "en cuerpo y alma" en dicha actuación dentro de su gira 'Aviónica', que levantó al público en varias ocasiones y le hizo bailar al son de sus mejores canciones.

Minutos antes de comenzar el concierto se escucharon ovaciones y vítores por parte del público, que ansiaba verle entrar en escena. Antonio Orozco apareció con fuerza bajo las columnas del monumento teñido de rojo y azul, una iluminación que ensalzaba el teatro en este show.

No dudó en bajar del escenario para caminar entre los espectadores, un momento en el que recibió el calor de todos los allí presentes y se dirigió a ellos con lágrimas en los ojos. "No hay forma de expresar lo pequeño que uno se siente aquí. Esto es demasiado imponente, mi madre siempre me dice que tenga cuidado porque los sueños se cumplen y este era uno de los sueños que yo tenía", recalcó.

"Emoción con los temas nuevos y fervor con temas conocidos como 'Devuélveme la vida' o 'Estoy hecho de pedacitos de ti', que se corearon en todos los rincones del monumento acompañando a la desgarradora voz del cantante", ha apuntado la organización del Stone & Music Festival en nota de prensa, que ha remarcado que el artista está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales con su nueva gira.

Antonio Orozco, en su actuación en Mérida, enseñó su versión más rockera con su éxito 'Mírate' y su versión más estremecedora con 'A vuelos', una canción fresca y emotiva que dedica a los abuelos.

Las 3.000 gargantas que se dieron cita en el Teatro Romano vibraron de principio a fin con cada una de las estrofas de un repertorio que no defraudó en una cita inolvidable.

ESTATUILLA

Minutos antes del concierto Antonio Orozco recibió la Stonem que cada año Stone & Music Festival entrega a los artistas. La encargada de dársela fue Esther García Vázquez, socia y vocal de la junta de directiva de la Asociación de Discapacitados Auditivos de Badajoz y Provincia (Adaba), que mostraba su satisfacción al cantante.

"Estoy muy agradecida al Stone y a ti, Antonio, por la visibilidad que hoy le estamos dando tanto a la asociación como a las personas con problemas auditivos. Es muy necesario que festivales como este apuesten por la cultura accesible poniendo a disposición de los asistentes tanto las mochilas vibratorias como el bucle magnético", ha apuntado.

El diseño de la estatuilla es original de los artesanos emeritenses de Terracota. La escultura se ha elaborado con materiales como el gres, acero y óxidos colorantes, entre otros, e intenta mostrar que el pasado y el futuro van de la mano en esta obra, creando una conjunción armónica de materiales opuestos y complementarios. Destaca en su ornamentación un guiño a la música, con incisiones que dibujan las cuerdas de un instrumento musical.