Detenidas cuatro personas implicadas en un robo violento con armas cometido en un local comercial de Mérida

MÉRIDA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría de Mérida, junto con efectivos de la Policía Local, han detenido a cuatro personas por su presunta autoría de un delito de robo con violencia e intimidación en un local comercial de la capital extremeña.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado día 13 de noviembre sobre las 23,30 horas, momento en el que se recibió una llamada en la sala CIMACC 091 que informaba de que se acababa de perpetrar un robo violento en un establecimiento de la calle Pío Baroja de Mérida.

Allí, dos individuos encapuchados habrían accedido y agredido a la dependienta con unas tijeras de podar de grandes dimensiones además de intimidarla con un arma larga tipo escopeta, mientras un tercero vigilaba en el exterior.

Rápidamente se estableció un dispositivo de localización conjunto entre Policía Nacional y Policía Local de Mérida por las inmediaciones que logró localizar a dos individuos que coincidían plenamente con las descripciones aportadas por la víctima y los testigos.

El grupo judicial de delincuencia especializada y violenta de la Comisaría de Mérida continuó la investigación tratando de identificar a los demás cómplices ya que, según manifestaban los testigos, debía haber dos personas más implicadas en los hechos.

La víctima pudo identificar al tercer autor de los hechos (al vigilante), como un cliente habitual del establecimiento, información que, junto a diversas indagaciones urgentes practicadas por los agentes, fue "crucial" para conseguir identificar y localizar a éste cerca de su domicilio, el mismo lugar donde momentos antes había repartido el botín con otro joven implicado, un menor de 17 años de edad.

La rápida actuación de la Policía Local permitió la detención de los dos autores materiales minutos después del atraco y la investigación del grupo judicial de la Policía Nacional logró la plena identificación y detención de los otros dos implicados.

Los detenidos son cuatro varones de entre 17 y 22 años, para los que la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión de los tres mayores de edad. El menor de edad quedó en libertad y se dio cuenta de todas las actuaciones a la Fiscalía de Menores de Badajoz.