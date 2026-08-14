Detenido un conductor sin carné en la rave ilegal de La Granja

Asistentes a una fiesta no autorizada en La Granja (Cáceres) - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al conductor de un vehículo participante en la fiesta rave de La Granja (Cáceres), tras hacer caso omiso a sus indicaciones y continuar la marcha.

Tras realizar un seguimiento del vehículo, los agentes consiguieron detener su marcha y detuvieron a su conductor como presunto autor de los delitos de desobediencia a agentes de la autoridad, de resistencia a agentes de la autoridad y otro contra la seguridad vial por carecer de permiso de conducción.

Asimismo, durante el desarrollo del dispositivo se han formulado diversas denuncias administrativas a diferentes asistentes a la fiesta por distintas infracciones detectadas en materia de tenencia ilícita de drogas y de seguridad vial.

Cabe recordar que unas 3.000 personas y alrededor de 1.000 vehículos se han concentrado en una zona de esta localidad cacereña, donde se está celebrando una fiesta ilegal desde la pasada noche. A lo largo de la jornada de este viernes, continúa produciéndose la llegada de personas al lugar, accediendo a pie a la zona de la "rave".

Debido a la multitud que se ha congregado, la Guardia Civil ha diseñado un dispositivo que tiene como principal objetivo garantizar la seguridad de los vecinos de La Granja y de las localidades próximas, así como de los usuarios de las vías de comunicación cercanas, evitando situaciones de riesgo y posibles afecciones a la circulación.

En este sentido, no se permite el acceso de vehículos a la zona donde se desarrolla la fiesta, manteniéndose los controles establecidos por los agentes, informa la Guardia Civil.