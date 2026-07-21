Detenido un hombre en Guareña acusado de atacar a su excuñado con un arma blanca

Agentes de la Guardia Civil investigan el suceso en Guareña - GUARDIA CIVIL

GUAREÑA (BADAJOZ), 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido en la localidad pacense de Guareña a un vecino de la localidad como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras agredir con un arma blanca a su ex-cuñado en la calle.

Los hechos se produjeron la pasada semana a las puertas del domicilio de la víctima, cuando el agresor le esperaba en las inmediaciones y, al salir de su saca, "se abalanzó sobre él de manera sorpresiva".

Tras recibir el aviso de los servicios de emergencias y de los propios ciudadanos, patrullas de la Guardia Civil y Policía Local se personaron de inmediato en el lugar, y auxiliaron a la víctima en un primer momento, tras lo que que la trasladaron de urgencia al Hospital de Mérida, para ser intervenida quirúrgicamente, para la extracción de la hoja alojada en el cuerpo.

Señala la Guardia Civil en nota de prensa que la rápida intervención de los agentes actuantes, permitió la localización y detención del agresor en las inmediaciones del lugar.

En el momento de la detención, los agentes comprobaron el "peligro" del implicado, ya que le intervinieron varias armas que transportaba, como dos cuchillos, un hacha y unas tijeras.

La investigación posterior desarrollada ha determinado que el móvil de la agresión responde a problemas y desavenencias familiares entre el autor y la víctima.

El detenido, junto con las armas intervenidas y las diligencias policiales instruidas, ha sido puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Don Benito.