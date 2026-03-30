Un detenido tras registros en dos viviendas de Badajoz en una operación relacionada con drogas y armas

Archivo - Un agente de la Policía Nacional en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BADAJOZ, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en el marco de una operación relacionada con el tráfico de drogas y con armas iniciada a primera hora de este lunes, 30 de marzo, en la que se ha llevado a cabo el registro de dos viviendas del barrio del Cerro de Reyes y en la urbanización de Tres Arroyos de Badajoz.

El detenido se encontraba en el interior de una de las dos viviendas registradas, en las que se han intervenido "efectos" relacionados con la operación, que continúa abierta y en la que no se descartan más detenciones, según indican fuentes de la Policía Nacional a Europa Press.

En concreto, el operativo lo lleva a cabo la Brigada Provincial de Policía Judicial, con la intervención también de Seguridad Ciudadana de Badajoz y Policía Científica, además de grupos especializados en este tipo de delitos de la Policía Nacional y que vienen de fuera, como el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT).