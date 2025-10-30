Detenidos tres vecinos de La Codosera que cultivaban marihuana junto al río Gévora

MÉRIDA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres vecinos de la localidad pacense de La Codosera, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana y elaboración de droga en las inmediaciones del río Gévora.

La plantación, que contaba con unas 200 matas de más de dos metros de altura, fue inspeccionada a comienzos del mes de septiembre. Las plantas estaban "perfectamente acondicionadas", con instalación de sistema de riego por goteo para asegurar el perfecto desarrollo de las mismas, apunta la Guardia Civil en una nota de prensa.

En el reconocimiento de la zona, también se hallaron dos cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones, supuestamente para vigilancia y custodia del cultivo, bien para detectar la presencia de agentes de la autoridad ante el hallazgo de las plantas o protegerlas de algún posible "vuelco" o robo por parte de otro grupo criminal.

En ese momento se personaron en el lugar tres hombres alarmados por la alerta recibida, quienes ante la presencia de los agentes se dieron a la fuga, logrando detener "in situ" a uno de ellos.

Con las gestiones practicadas en el transcurso de la investigación para dar con el paradero de los otros dos coautores, se inspeccionó una finca de propiedad familiar donde hallaron colgadas en los troncos de una encina y alcornoque, gran cantidad de ramas con cogollos de marihuana en proceso de secado.

En las dos últimas semanas las investigaciones han dado resultado positivo, logrando así detener a los otros dos delincuentes. Los tres son vecinos de la localidad, quienes para el cuidado de las plantas accedían a la siembra a través de una vereda marcada entre zarzales y la espesa vegetación existente propia de la ribera.

Con las pruebas incriminatorias, se les instruyó diligencias como presuntos autores de un delito contra la salud pública por el cultivo y elaboración de drogas y fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial de Badajoz.

Esta actuación de la Guardia Civil, se enmarca dentro del Plan de respuesta policial para la lucha contra el cultivo y tráfico de cannabis desarrollada a nivel nacional por la denominada "Operación Miller", dirigida principalmente a detectar y erradicar grupos organizados dedicados a estas actividades ilícitas.