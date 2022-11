Dimite el alcalde de Salvatierra de los Barros (Badajoz) tras la polémica social y política surgida por el vertedero

BADAJOZ, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salvatierra de los Barros, Francisco José Saavedra, ha anunciado este sábado que deja su cargo. Lo ha hecho en la sede provincial del PSOE, en Badajoz, acompañado de familiares y amigos, y tras la polémica suscitada por el proyecto para instalar un gran vertedero en la localidad, que ha provocado el rechazo social y la dimisión en bloque de los concejales socialistas.

Hace justo una semana, el 12 de noviembre, Saavedra anunciada en sus redes sociales que dejaba "temporalmente" el cargo por "motivos de salud". Sin embargo, a lo largo de esta semana se han sucedido los acontecimientos, sobre todo la dimisión de su equipo de gobierno municipal por falta de confianza hacia el regidor, que finalmente han desencadenado su dimisión.

Saavedra ha argumentado este sábado que "en principio" pensó que mantenerse al frente de la alcaldía "podría ser parte de la solución", pero "no quiero ser parte del problema", ha manifestado, "viendo el alto grado de crispación que se ha creado en la última semana, curiosamente, cuando el proyecto de macrovertedero se ha archivado y está muerto administrativamente". Esa crispación "no se la merece Salvatierra ni sus vecinos y vecinas", ha insistido.

El regidor ha denunciado que se le ha "acusado de muchas cosas", de las que deberán responder en los tribunales, pero "yo y mi entorno sí hemos recibido amenazas y coacciones" y ha acusado al presidente del PP de la provincia de Badajoz, Manuel Naharro, de "coaccionarme para que me fuera de la alcaldía".

Casualmente, ha comentado, "cinco minutos después se montó un grupo a las puertas del ayuntamiento con militantes del PP de Salvatierra y exconcejales socialistas, esas son las coacciones y amenazas, o las pintadas contra mi persona y acusaciones tan graves en las redes sociales. No se me puede acusar de alentar la crispación", ha recalcado.

Saavedra ha señalado que "no" va a consentir "que se ponga en duda mi honorabilidad ni mi amor por Salvatierra, porque he sacrificado mucho de mi y de mi familia y amigos por mi pueblo, como se demuestra en estos años de gestión", recordando que se ha hecho un campo de césped artificial, un velatorio, un centro de equipación, el arreglo de numerosas calles, "más empleo municipal que nunca", está en marcha la licitación del centro de día, se ha reformado la guardería, se ha apoyado a las empresas, y se ha reabierto el museo de alfarería, entre otras cuestiones. "Ese ha sido mi error, luchar por mi pueblo", ha dicho.

"Pensaba que este proyecto podría ser beneficioso para Salvatierra, pero desde que descubrí que no dije claramente que me oponía a él, prueba de ellos son las 40 alegaciones que tenía preparado el ayuntamiento en el caso de que el proyecto no se archivara", ha argumentado.

Además, ha indicado que está en trámite una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de la localidad "para que jamás pueda volver a solicitarse si quiera ninguna instalación de este tipo en Salvatierra".

CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

Por otro lado, ha destacado que "todas las personas" que le han acusado de ocultar información del proyecto, en referencia a miembros de su equipo de gobierno, "han sido conocedoras en todo momento de todo lo que se gestionaba en el ayuntamiento. No puede ser que el concejal de Obras diga que no sabía nada de este proyecto cuando ha acompañado a los propietarios de los terrenos y a los promotores a ver esos terrenos", ha indicado. "La lealtad está por encima de todo, pero la verdad y la honradez también" y "no voy a consentir que se ponga en duda mi honor ni el de mi familia", ha comentado.

Saavedra ha agradecido el apoyo de vecinos "en estos momentos tan duro de amenazas" y ha señalado que "el pueblo va a quedar en una situación de inestabilidad y que no he creado en ningún momento".

Para el edil "ha sido un honor ser alcalde de Salvatierra, lo he hecho por vocación de servicio público, por vocación a mi pueblo, a pesar de mi enfermedad que me impedía estar al cien por cien", ha recalcado.

Desde que se conociera la existencia del proyecto para instalar el gran vertedero (denegado por la Junta de Extremadura en su tramitación), los vecinos de Salvatierra de los Barros y de otros municipios de la zona han mostrado su oposición, encabezados por la plataforma 'Salva tu Tierra', que este mismo viernes también ha pedido la dimisión del alcalde ante la "gravísima situación" que se vive en la localidad.