La Diócesis de Coria-Cáceres gestionó 10,26 millones de euros en 2024 y atendió a casi 7.000 personas en 103 centros

El obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, y el vicario de asuntos económicos, Carlos Piñero, en la presentación de la memoria de actividades de 2024 - EUROPA PRESS

CÁCERES, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Coria-Cáceres ha gestionado en 2024 un total de 10,26 millones de euros, de los que 2,9 millones son de aportaciones directas de los fieles (28,43%) y el resto de diversos ingresos como asignaciones tributarias, 2,7 millones (35%) o ingresos por patrimonio como alquiler de inmuebles (2 millones). Asimismo, las cuentas arrojan ingresos extraordinario por valor de 1,49 millones, por la venta de edificios como el de la calle Clavellinas de Cáceres, entre otros.

En cuanto a los gastos, la mayor parte, 3,4 millones son gastos extraordinarios; 1,4 millones fue para las retribuciones del clero; más de 2 millones para pagar al personal seglar; y 2,4 millones para conservación de edificios y gastos de funcionamiento del patrimonio eclesiástico.

Además, parte de ese dinero se dedicó a atender a un total de 6.922 personas en los 103 centros de asistencia que funcionan en parte por la ayuda de los 719 voluntarios de Cáritas diocesana.

Son datos que se incluyen en la Memoria de 2024 que se ha presentado este viernes y en la que se recoge que en las 160 parroquias y 7 monasterios que pertenecen a la diócesis se han oficiado 858 bautizos (430 menos que hace dos años); 801 confirmaciones, 1.111 primeras comuniones y 193 matrimonio, 51 menos que en 2022.

Para toda esta actividad se cuenta con 109 sacerdotes, 622 catequistas, 134 religiosas y religiosos, 60 monjas de clausura, 10 diáconos permanentes, y 13 seminaristas. En cuanto a patrimonio histórico, la diócesis cuenta con 42 bienes inmuebles de interés cultural y hay 8 proyectos de construcción y rehabilitación.

En el campo educativo, se cuenta con 10 centros católicos concertados en los que estudian 3.730 alumnos, a los que dan clase 317 profesores y 57 trabajadores contratados por la diócesis en los centros. La actividad misionera se realiza por parte de 74 misiones y 3 familias en misión.

Todos los datos se han dado a conocer por parte del obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, junto al vicario de Asuntos Económicos, Carlos Piñero, que ha explicado en rueda de prensa este viernes, que el presupuesto diocesano ha aumentado debido a que las cuentas se han registrado con un nuevo modelo de contabilidad de la Conferencia Episcopal Española (CEE) con el objetivo de unificar criterios en todas las diócesis.

"Con esta memoria, la Iglesia Diocesana quiere rendir cuentas de su gestión y dar testimonio de su servicio a la sociedad", ha dicho Piñero, que ha apelado a la "corresponsabilidad" de los fieles para mantener la actividad en la diócesis con sus colectas y aportaciones.

Piñero ha explicado que el pasado año aumentaron los ingresos y los gastos debido a este proceso de homogeneización, pero también se registró un incremento real de aportaciones de los fieles, tanto directas como indirectas, respecto a 2023.

"Este aumento se debe en parte a colectas extraordinarias -como la de la DANA- y a aportaciones de fieles e instituciones que han permitido cancelar deudas y realizar inversiones en mantenimiento y patrimonio", ha indicado el vicario, que ha añadido que "cada euro aportado a través de la asignación tributaria se multiplica por cuatro en valor social generado".

Gracias a la venta de inmuebles, la diócesis ha pasado de un resultado negativo en 2023 (-108.000 euros) a una capacidad de financiación de 141.000 euro en 2024, "lo que permitirá seguir ayudando y sosteniendo la misión diocesana", ha dicho Piñero.

La rendición de cuentas se ha llevado a cabo, como viene siendo habitual, con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, que se celebra el próximo domingo 9 de noviembre, bajo el lema 'Tú también puedes ser santo'.

VALORAR Y AGRADECER

Se trata de una jornada que invita a valorar, agradecer y apoyar el trabajo conjunto de toda la comunidad diocesana, según ha explicado el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, que ha agradecido el interés en esta jornada que, aunque de reciente institución -pues comenzó en 2014-, se ha consolidado como una cita importante para acrecentar la conciencia de formar parte de una diócesis.

"En un mundo globalizado, a veces se diluye la conciencia de lo local. Pero la fe se vive en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestra diócesis concreta, que es la porción del Pueblo de Dios donde la Iglesia está realmente presente", ha señalado monseñor.

El prelado ha subrayado que en este Día de la Iglesia Diocesana se quiere recordar, además, "a tantas personas ejemplares -sacerdotes, religiosos y laicos- que han dejado huella de santidad en nuestra diócesis, especialmente a quienes nos han precedido en este último año", como los sacerdores Jesús Moreno o Florentino Muñoz.