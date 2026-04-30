La Diputación de Badajoz dedica 1,1 millones a un plan de inversiones que beneficiará a 15 entidades locales menores

Pleno de la Diputación de Badajoz - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Badajoz ha aprobado este jueves, día 30, por unanimidad de los grupos de PSOE y PP un plan de inversiones para entidades locales dotado de 1,125 millones y que beneficiará a 15 poblaciones y a 12.000 habitantes a razón de 75.000 euros para cada una.

También por unanimidad ha salido adelante el expediente de modificación presupuestaria que posibilita su creación y posterior ejecución, como ha detallado en su intervención la vicepresidenta segunda y diputada de Economía Sostenible, Carmen Yáñez, junto con que se trata de un plan "necesario" que les da la posibilidad de invertir en aquello en lo que no podrían con recursos propios.

En nombre del PP, Roberto Romero, ha anunciado el voto positivo de su grupo y que están a favor "como siempre" de facilitar los recursos y mejorar la gestión de las localidades de la provincia, entre ellas también las entidades locales menores, mientras que desde el PSOE, Juan María Delfa, ha puesto el acento en el compromiso con estas últimas y en que, "una vez más", desde la diputación y el gobierno provincial, conscientes de la situación que viven, crean este plan que será un "balón de oxígeno" para estos consistorios "tan dependientes" de sus ayuntamientos matrices.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha agradecido la aprobación por unanimidad de este plan y el apoyo a esta acción de la institución para respaldar a los municipios de la provincia y "sobre todo" a las entidades con menos recursos. Al mismo tiempo, ha incidido en que nace ante la necesidad de paliar las carencias que tienen las entidades locales menores, donde las ayudas de las administraciones públicas "apenas llegan", lo hacen "con cuentagotas" o "directamente quedan excluidas de determinadas convocatorias".

"Se hace para llegar donde no llegan esas ayudas y gracias a esa escucha activa que hemos tenido con los alcaldes y con las alcaldesas", ha señalado, como también a la "buena" situación y solvencia económica y financiera de la institución.

De este manera y con el objetivo de facilitarles recursos materiales, personales y presupuestarios para el desarrollo de sus competencias en materia de inversiones, se pone en marcha este plan que complementa las actuaciones ordinarias incluidas en otros planes, como el Avanzamos, integrado en el Plan Estratégico de Subvenciones de 2026 y que está dotado para este año con 1.125.000 euros procedentes del remanente de Tesorería.

Gracias a este nuevo plan propio, cada una de las 15 entidades locales menores de la provincia recibirá una asignación directa y equitativa de 75.000 euros, la cual reforzará la capacidad de desarrollar sus competencias y de realizar nuevas inversiones. Las entidades beneficiarias son Barbaño, Entrerríos, Gargáligas, Guadajira, Los Guadalperales, Hernán Cortés, Plazuelo, Puebla de Alcollarín, Ruecas, Torrefresneda, El Torviscal, Valdehornillos, Valdivia, Vivares y Zurbarán.

REGLAMENTO DE TELETRABAJO

La sesión plenaria también ha dado luz verde de forma unánime la derogación del vigente Reglamento de Teletrabajo y a la aprobación del nuevo Reglamento regulador para la prestación de servicios en régimen de teletrabajo de la diputación, que supone un nuevo marco normativo que introduce las mejoras acordadas en enero de 2026 con las organizaciones sindicales a través del Acuerdo Marco de cooperación y mejora del empleo.

El diputado del área, Ramón Díaz Farias, ha detallado que se adaptan a cuestiones adoptadas recientemente "de forma urgente" como la referida a la alerta naranja por inclemencias meteorológicas que dificultan o impiden los desplazamientos de los trabajadores de la institución a los centros de trabajo.

Asimismo, algunas de sus mejoras pasan por que se podrá solicitar durante todo el año en lugar de en periodos concretos, e incluye la figura del acuerdo individual del teletrabajo, que adapta aquellas cuestiones que cada trabajador tiene que desempeñar en este régimen y de manera que, además de ceñirse al control horario delante de su equipo informático, también habrá un cumplimiento de objetivos.

Por urgencia, se ha aprobado también por unanimidad la adhesión a una declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del 9 de mayo, Día de Europa 2026, y un segundo manifiesto con motivo del 3 de mayo, Día nacional de la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

TURNO DE LA PRESIDENTA

Finalmente y en el turno de intervención de la presidenta, Raquel del Puerto ha mostrado el "orgullo" y "satisfacción" que supone la celebración el pasado 26 de abril del Día de la Provincia, cuando se conmemora la constitución de la primera corporación de la democracia, y con motivo de lo cual se han concedido las Medalla de Oro a Marina Pantoja Conde 'La Condesa', la Asociación Oncológica de Extremadura y Cajalmendralejo.

También ha felicitado a los Premios de la Provincia que, en sus distintas modalidades, han distinguido a Florián Recio, Motor Club Villafranca Motorsport, La Hormiga Verde, la Fundación Maimona, el Consejo Comarcal La Siberia, las Termas Aqua Libera de Aljucén, la Asociación ELA Extremadura y el IES Sierra La Mesta.

De igual modo, ha agradecido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el reconocimiento realizado a la institución al incluir en su 'Catálogo de proyectos inspiradores' dos que se están ejecutando a través del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo dentro de la estrategia de lucha contra la despoblación, como son Ciclos y Resotex.

Del Puerto, que también ha felicitado a los equipos Sport Extremadura y al Club Voleibol Almendralejo por sus recientes ascensos, ha hecho hincapié en que esta semana se ha presentado la Oferta de Empleo Público para este 2026, que contempla 183 plazas y es la más amplia de la historia de la institución con un incremento en el número de plazas del 232,7 por ciento más respecto al año anterior.