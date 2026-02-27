La Diputación de Badajoz destina 120.000 euros para que las federaciones organicen circuitos deportivos en la provincia

Circuito deportivo - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria de subvenciones, de la Diputación de Badajoz destinadas a las federaciones deportivas para la ejecución de circuitos deportivos provinciales durante el año 2026 ya se ha publicado.

Así, el Boletín Oficial de la Provincia informa sobre los 120.000 euros que el Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional dedica a dotar de recursos dichos programas.

Con su reparto itinerante alrededor de todos los municipios, la diputación establece que estos circuitos se podrán desarrollar a lo largo de todo el año y que cubrirán los gastos derivados de su puesta en marcha.

El sistema de concesión sigue una serie de puntos preestablecidos que determinará la cuantía que se concede a cada federación. Así, se valorará la antigüedad del circuito, el ámbito territorial, los habitantes beneficiados, y las licencias federativas, señala en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

Todo para poder llegar hasta los 30.000 euros máximo que pueden recibir. Con el fin de afianzar y asegurar en el tiempo la ejecución de estos circuitos deportivos provinciales, sólo se aceptarán aquellos que tengan al menos un año de antigüedad y no sean proyectos nuevos, es decir, que esta edición sea al menos la segunda edición.

Esta es, por tanto, una muestra más de la "estrategia" que sigue la diputación para fomentar las actividades culturales y deportivas, con el fin de facilitar a la ciudadanía el acceso a la cultura y al deporte en sus múltiples manifestaciones, reforzando así "la identidad de la provincia en su cultura y tradiciones". El plazo para presentar la solicitud es de un mes, a partir de mañana.