La Diputación de Badajoz destina 555.000 euros en subvenciones al fomento del turismo en 2026

Turismo en La Serena

BADAJOZ, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo de la Diputación de Badajoz destina 555.000 euros para subvenciones al fomento del turismo en el año 2026, según aparece publicado este lunes, día 15 de diciembre, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Estas ayudas van dirigidas a fomentar el desarrollo turístico de la Provincia, mediante acciones que permitan difundir sus valores y atractivos turísticos, realizando cuantas actuaciones contribuyan al desarrollo y aprovechamiento de los recursos turísticos, así como la realización de actividades de turismo acuático en las zonas de baño autorizadas durante todo el año 2026.

La convocatoria contempla dos líneas de ayudas, una de ellas orientada a actuaciones destinadas al fomento del turismo y otra, a actuaciones dirigidas al fomento del turismo en entornos acuáticos.

La línea 1 relativa a actuaciones destinadas al fomento del turismo tiene una consignación presupuestaria de 455.000 euros. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas ayuntamientos, entidades locales menores, asociaciones, federaciones y otras entidades sin fines de lucro de la provincia de Badajoz que cumplan los requisitos establecidos en las bases.

La cuantía máxima que se podrá solicitar y conceder en esta línea será de 4.000 euros en el caso de ayuntamientos y entidades locales menores y de 2.500 euros en el caso de entidades sin fines de lucro, apunta en nota de prensa la diputación pacense.

En cuanto a la Línea 2 de ayudas, de actuaciones destinadas al fomento del turismo en entornos acuáticos, tiene una consignación presupuestaria de 100.000 euros, y podrán ser beneficiarios de la misma aquellos ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia, que cuenten con zonas de baños autorizadas por el Servicio Extremeño de Salud en el año 2026. La cuantía máxima que se podrá solicitar y conceder en esta línea será de 7.000 euros.

El plazo para la presentación de solicitudes comenzará este martes, día 16 de diciembre, y el plazo será de 20 días naturales. Sólo se podrá presentar un proyecto por entidad solicitante para cada línea de ayudas, que deberá ser ejecutado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.

La presentación de solicitudes se realizará exclusivamente a través del registro electrónico ubicado en la página principal de Diputación de Badajoz, y se podrá llevar a cabo durante las veinticuatro horas de todos los días del plazo establecido.

Asimismo, los anexos estarán disponibles en sede electrónica, en la Oficina de Información a la Ciudadanía y en la Oficina de Subvenciones de la Diputación de Badajoz.

Todos los gastos deberán ser realizados antes del 31 de diciembre del 2026 y efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del periodo de justificación, es decir, al 15 de febrero de 2027.

En el caso de la línea 1, los proyectos presentados se evaluarán y puntuarán hasta un máximo de 100 puntos y no se subvencionarán los que obtengan una valoración inferior a 60 puntos.

Para la línea 2, los proyectos presentados se evaluarán y puntuarán hasta un máximo de 50 puntos y no se subvencionarán los que obtengan una valoración inferior a 20 puntos.

Los beneficiarios de la subvención estarán obligados a difundir que la actividad ha sido subvencionada por la diputación. Para ello, deberán hacer constar la colaboración y la imagen corporativa de la institución provincial en todo el material documental al que dé lugar el proyecto.