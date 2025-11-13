La Diputación de Badajoz destina 590.000 euros para el funcionamiento de las universidades populares de la provincia

BADAJOZ, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha publicado las bases de su nueva convocatoria de subvenciones destinadas a los municipios y entidades locales menores de la provincia que disponen de una universidad popular, con el fin de contribuir al funcionamiento de estos centros durante 2026.

Con una dotación de 590.000 euros, la convocatoria abre una línea de apoyo a la vida social, educativa y cultural de los pueblos de la provincia. De ellos, 540.000 euros van destinados al funcionamiento de las universidades populares y 50.000 euros al apoyo específico a las entidades locales menores que las acogen.

En nota de prensa, la diputación subraya que esta iniciativa se encuadra en su I Plan Estratégico Provincial de Dinamización Cultural 2023-2027, un programa que aspira a impulsar la identidad cultural, la participación ciudadana y el desarrollo territorial de la provincia.

Según el pliego, las universidades populares son "centros municipales destinados al desarrollo cultural dirigido a promover la participación social y la educación continua para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos".

Podrán solicitar estas ayudas los municipios y entidades locales menores que cuenten con una Universidad Popular en funcionamiento durante el año 2026, y tengan menos de 20.000 habitantes. La subvención cubrirá hasta el 90 por ciento del coste aprobado para el funcionamiento del centro y no podrá superar los 9.500 euros por beneficiario.

En cuanto a los gastos subvencionables, serán aquellos vinculados al funcionamiento de la Universidad en el año 2026 (material, personal, mantenimiento, actividades) y deberán estar pagados antes del 31 de enero de 2027.

El baremo de valoración premiará la actividad realizada en 2025, los proyectos previstos para 2026 y su contribución a formación, empleo, igualdad de género, inclusión social, patrimonio cultural o administración electrónica.

Con esta convocatoria, la Diputación de Badajoz vuelve a reforzar su "compromiso" con los recursos públicos propios y con la vida social local de la provincia, facilitando que los ayuntamientos cuenten con respaldo para desarrollar políticas culturales y formativas.

Las entidades interesadas disponen de un plazo de un mes para presentar su solicitud a través de la sede electrónica.