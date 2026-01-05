La Diputación de Badajoz destina 4 millones a mejoras en 81 localidades con la convocatoria conjunta 'Vive tu municipio'

Archivo - Pleno de la Diputación de Badajoz - EUROPA PRESS - Archivo

BADAJOZ, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha convocado el programa 'Vive tu municipio' destinado a financiar la ejecución de actuaciones de interés en diversas infraestructuras y equipamientos de las entidades locales de la provincia, con una dotación presupuestaria de 3.933.599 euros.

En concreto, tal y como recoge la resolución publicada el pasado 31 de diciembre en el Boletín Oficial de la Provincia, comprende los planes de 'Embellecimiento de plazas públicas, jardines y otros espacios públicos', de 'Identidad patrimonial municipal' y de 'Sendas escolares seguras', contemplados en el presupuesto 2025.

Esta convocatoria conjunta ha permitido subvencionar un total de 84 actuaciones en 81 municipios de la provincia. En concreto, 42 actuaciones de identidad patrimonial; 19 proyectos de sendas escolares seguras y 23 actuaciones de embellecimiento de plazas públicas y jardines.

Los 175 municipios de la provincia han presentado solicitud a alguno de los tres planes, lo que demuestra "la gran acogida y el interés generalizado" que ha despertado esta convocatoria conjunta. Tras el análisis de las candidaturas, solo 81 municipios han obtenido la puntuación necesaria para formar parte de los planes previstos.

El Plan de Embellecimiento de plazas públicas, jardines y otros espacios públicos, ha subvencionado 23 proyectos de este tipo con una inversión total de 973.865,92 euro. Destacan, entre otras actuaciones, la rehabilitación energética del centro cívico en San Pedro de Mérida; la rehabilitación de la Casa Spinola en Azuaga; la mejora del pavimento viario en varios municipios o la remodelación de la Plaza de las Cuatro Calles en Helechosa de los Montes.

A través del Plan de Identidad Patrimonial Municipal se han subvencionado un total de 42 actuaciones por un total de 986.073,64 euro. Destacan la instalación de letras corpóreas, tótems, estatuas y esculturas o murales artísticos orientados a reforzar la visibilidad del patrimonio histórico, artístico y cultural local.

Finalmente, el Plan de Sendas Escolares Seguras, ha subvencionado 19 actuaciones en 16 municipios de la provincia (cuatro de ellas en Orellana la Vieja, concebidas como intervenciones independientes) por un total de 1.973.659,55 euro.

Todas las actuaciones están orientadas a la creación de entornos escolares seguros, fomentando la movilidad peatonal infantil mediante la ejecución de pasos de peatones, zonas de plataforma única, zonas de sombra y arbolado, entre otros.