La Diputación de Badajoz inicia la segunda fase del proyecto Edint orientado a la innovación y uso estratégico de datos

Autoridades en el acto de clausura de la primera fase del proyecto Edint - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz continúa trabajando e inicia la segunda fase del proyecto Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes (Edint) dirigido al impulso de la innovación, la digitalización y la economía del dato en el ámbito local y empresarial en la provincia.

La iniciativa está impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en colaboración con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de Red.es,

En este sentido, la institución provincial ha celebrado este miércoles en el Hospital Centro Vivo un acto de clausura de la primera fase de esta iniciativa estratégica centrada en la gestión y aprovechamiento del dato como herramienta para mejorar los servicios públicos y avanzar en la transformación digital de la provincia, en el que la presidenta de la diputación, Raquel del Puerto, ha puesto en valor el trabajo desarrollado durante los últimos seis meses y el impacto que este proyecto tendrá en el futuro de los municipios pacenses.

Así, este proyecto les ha permitido tratar los datos más allá de ser números en cualquier documento de la institución. "Ahora son una guía que nos indica hacia dónde mejorar los servicios públicos", ha señalado Del Puerto, quien ha explicado que la información obtenida permitirá detectar necesidades, dado que, por ejemplo, los datos recopilados indican dónde hace falta más transporte, donde se puede ahorrar agua, cómo los comercios locales pueden ser más competitivos o el peso de tráfico que sufre determinado cruce.

Cabe recordar que la institución provincial ha sido una de las 12 administraciones públicas españolas seleccionadas para desarrollar este proyecto impulsado por la FEMP y Red.es, una circunstancia que, según Del Puerto, supuso "uno de los retos tecnológicos y digitales más importantes" afrontados en los últimos años por la diputación, que es una de las dos elegidas en toda España junto con la de Jaén.

(Más información en Europa Press)