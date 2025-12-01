Diputación de Badajoz licita el acristalamiento del claustro del Santuario de Belén en Cabeza del Buey por 56.000 euros

Claustro del Santuario Nuestra Señora de Belén en Cabeza del Buey . - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

MÉRIDA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha publicado la licitación para el acristalamiento del Claustro del Santuario Nuestra Señora de Belén, en Cabeza del Buey, con un importe de 55.936,38 euros (IVA incluido).

La licitación, por procedimiento abierto simplificado, tiene una fecha límite de presentación de ofertas hasta el próximo 19 de diciembre a las 14,00 horas, de modo que las empresas interesadas pueden obtener más información y acceder a los documentos de licitación en el portal de contratación pública de la institución provincial..

Este proyecto forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Paisaje Cultural La Serena', financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, indica la diputación en una nota de prensa.

La iniciativa busca transformar la Serena Paisaje Cultural en un ecodestino turístico y sostenible integral, con identidad propia, en base los valores medioambientales, paisajísticos, históricos artísticos, culturales y artesanos que lo singularizan.

La rehabilitación y acondicionamiento del claustro del Santuario de Nuestra Señora de Belén, ubicado en el paraje homónimo, en Cabeza del Buey, consiste en la instalación de un sistema de cerramiento acristalado reversible en los vanos de las arquerías de la planta baja y de los huecos en planta primera, con el fin de mejorar las condiciones de habitabilidad, confort ambiental y conservación de este espacio de incalculable valor patrimonial.

Los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos financiados con fondos Next Generation tienen como objetivo avanzar en la transformación de los destinos turísticos hacia un modelo basado en la sostenibilidad así como en la digitalización de los propios destinos.

Con estos trabajos la diputación provincial fortalece su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, trabajando para la consecución del ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles; el ODS 9 sobre Industria, Innovación e Infraestructura y el ODS 17, Alianzas para lograr objetivos.