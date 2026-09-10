La Diputación de Badajoz programa actividades en cinco comarcas pacenses para promocionarlas como "planazo"

Presentación de actividades del Programa de Dinamización Turística de la Diputación de Badajoz
Presentación de actividades del Programa de Dinamización Turística de la Diputación de Badajoz - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 10 septiembre 2026 13:23
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   BADAJOZ, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Diputación de Badajoz pondrá en marcha 26 actividades en cinco comarcas de la provincia para promocionar sus recursos y convertir el turismo en motor y desarrollo, a través del Programa de Dinamización Turística de Comarcas.

   Bajo el eslogan 'Invítate a un planazo', éste se llevará a cabo entre los meses de septiembre, octubre y noviembre en las comarcas de La Siberia, Vegas Altas, Vegas Bajas, Zafra-Río Bodión y Los Baldíos.

   Según ha explicado este jueves en Badajoz durante la presentación de la iniciativa la diputada provincial del Área Funcional de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, Ana Valls, con este plan se pretende promocionar los pueblos de la comarca como destinos turísticos y desestacionalizar las visitas.

   (((Más información en Europa Press)))

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