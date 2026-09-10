La Diputación de Badajoz programa actividades en cinco comarcas pacenses para promocionarlas como "planazo"

Presentación de actividades del Programa de Dinamización Turística de la Diputación de Badajoz - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz pondrá en marcha 26 actividades en cinco comarcas de la provincia para promocionar sus recursos y convertir el turismo en motor y desarrollo, a través del Programa de Dinamización Turística de Comarcas.

Bajo el eslogan 'Invítate a un planazo', éste se llevará a cabo entre los meses de septiembre, octubre y noviembre en las comarcas de La Siberia, Vegas Altas, Vegas Bajas, Zafra-Río Bodión y Los Baldíos.

Según ha explicado este jueves en Badajoz durante la presentación de la iniciativa la diputada provincial del Área Funcional de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, Ana Valls, con este plan se pretende promocionar los pueblos de la comarca como destinos turísticos y desestacionalizar las visitas.

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