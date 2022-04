La Diputación de Badajoz refleja su compromiso con los ODS con la celebración en Alange el Día Mundial de la Salud

BADAJOZ, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha celebrado en la localidad de Alange el Día Mundial de la Salud, con el que se refleja el compromiso de la institución provincial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de la ONU.

Desde 1950, cada 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud que en estos años ha cobrado un especial protagonismo por la pandemia producida por la Covid-19. La diputación pacense lo ha celebrado este pasado jueves en Alange con la asistencia de la diputada provincial Dolores María Enrique, en un acto en el que los participantes se reunieron en la Plaza de España para hacer un recorrido por los principales enclaves del agua en el municipio.

La Organización Mundial de la Salud ha enfocado este año el Día Mundial bajo el lema 'Nuestro planeta, nuestra salud', a tenor de lo cual la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Alange han hecho un llamamiento a la responsabilidad de todos para reducir la contaminación del aire que respiramos y disminuir las enfermedades respiratorias.

También para evitar la concentración de basura en la vía pública que genere espacios no salubres y fomentar el consumo de alimentos locales cultivados de forma sostenible que no lleven aditivos, para integrar el reciclaje y reutilización de productos que no supongan la nueva fabricación y utilización de sustancias químicas.

Así lo ha señalado la Diputación de Badajoz en una nota de prensa en la que ha recordado que está realizando un recorrido por distintas localidades de la provincia cada mes para concienciar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.