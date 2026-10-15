Archivo - La Diputación de Cáceres organiza una jornada en El Círculo para impulsar la digitalización en entornos rurales - DIPUTACIÓN DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha organizado la jornada 'Territorio logístico para un desarrollo rural inclusivo' para impulsar la digitalización en entornos rurales. Se celebrará el próximo 21 de octubre en el espacio Fiware iHub El Círculo, en Cáceres, y contará con la participación de representantes institucionales y profesionales del sector tecnológico.

El objetivo de esta jornada, que comenzará a las 11,30 horas, es mejorar la competitividad de las empresas y cooperativas rurales mediante soluciones tecnológicas que faciliten la coordinación logística, la optimización de rutas y la planificación de los recursos de transporte o conocer experiencias de movilidad inteligente y emprendimiento tecnológico.

Organizado por el Área de Informática e Innovación de la Diputación de Cáceres, este encuentro reunirá a representantes institucionales y profesionales del sector tecnológico para explorar cómo la digitalización, la inteligencia artificial y el aprovechamiento de los datos pueden contribuir a mejorar la movilidad, optimizar los servicios logísticos e impulsar el desarrollo económico de nuestros municipios.

Durante la jornada se presentará igualmente el proyecto Sistema Provincial de Logística y Movilidad Inteligente, una iniciativa de la Diputación de Cáceres seleccionada por Red.es en el marco del programa RedCyTI Smart Economy, y que se pondrá en marcha con una dotación de 2,2 millones de euros.

Las personas y empresas interesadas en asistir a estas jornadas podrán inscribirse de forma online y en el enlace encontrarán también información detallada sobre los horarios de las presentaciones y ponencias.