La Diputación de Cáceres subasta 85 machos de Merino Precoz para mejorar la cabaña ganadera ovina de la provincia - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha realizado este martes una nueva subasta de ganado de raza Merino Precoz que cría en la finca El Cuartillo de la capital cacereña. En esta ocasión, se ha tratado de 85 machos que han ido a parar a diferentes explotaciones ganaderas de la provincia con el objetivo de mejorar la cabaña ovina.

La subasta ha contado con la asistencia del presidente de la diputación cacereña, Miguel Ángel Morales, y la diputada de Agricultura y Ganadería, Angélica Martín, quienes han departido con los ganaderos que han acudido a la cita, los cuales han alabado la calidad del ganado que cría la institución provincial.

"Es un ganado de muy buena calidad, de hecho la Diputación de Cáceres tiene ya muchos premios en distintas ferias, y un ganado a un precio muy razonable", ha apuntado uno de los ganaderos que han acudido a la subasta. "Nos gustan estos animales y queremos incluirlos en nuestra ganadería y, al precio al que los podemos adquirir, es una ayuda espectacular", ha señalado otro.

Ganaderos como Francisco Jarillo, con ganadería en Valdelacasa de Tajo; Guadalupe Murillo y Francisco José Cabello, en Madroñera, o Isabel Jiménez y Rufino Miguel Rodríguez, de Saucedilla han acudido al acto de sorteo de animales que han ido a parar a 50 cabañas adjudicatarias.

La diputada ha explicado que este año no se han contemplado hembras porque la finca está en un momento de expansión y las mantiene para que sean reproductoras y poder ampliar la propia cabaña provincial "y de esta manera llegar, en próximos años, a más pueblos y atender más solicitudes".

De hecho, en esta adjudicación el número total de ganaderos y ganaderas solicitantes ha ascendido a 71 con casi 300 animales solicitados. "Por eso queremos aumentar en número de hembras reproductoras, aumentar el número de cabezas y llegar a más gente", ha reiterado la diputada.

Angélica García sí ha destacado que en los últimos años es está viendo el aumento de mujeres ganaderas que acuden a esta cita, de hecho este año han sido 14 mujeres, un 28% frente al 20% del año pasado. "De la misma manera que estamos viendo gente más joven, lo que da una esperanza al futuro de nuestras ganaderías y de nuestros pueblos, porque, al final, por lo que estamos trabajando desde la diputación es por fijar población en el medio rural", ha resaltado Martín.

Ganaderas y ganaderos han destacado "el buen precio que tienen unos animales de gran calidad", teniendo en cuenta que el macho ha salido a 110 euros, frente a los 400 aproximadamente que rondan en el mercado, con lo que, por este lado, también se cumple con otro objetivo que es "acompañar a nuestros ganaderos y ganaderas en la mejora de la raza", ha concluido la diputada.