La Dirección General de Salud Pública notifica un caso de meningitis en una menor de 11 meses de Badajoz

Archivo - Entrada al Hospital Materno Infantil de Badajoz en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BADAJOZ, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública ha notificado un caso de enfermedad meningocócica (meningitis), por Neisseria Meningitidis, en una niña de 11 meses de la ciudad de Badajoz, que se encuentra "estable".

Por este motivo, se ha procedido a las actuaciones indicadas en los protocolos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Renave) y la Red de Vigilancia Epidemiológica de Extremadura, que consisten en el aislamiento del caso, con su ingreso en la UCI del Hospital Materno Infantil de Badajoz.

También el estudio de contactos en el ámbito familiar, escolar y sanitario, y la administración de quimioprofilaxis antibiótica a los mismos, así como la revisión del estado vacunal de dichos contactos para la cobertura adecuada "si fuera preciso", según indican fuentes de la Junta de Extremadura a Europa Press, junto con que se continuará con la vigilancia "activa" de los contactos.