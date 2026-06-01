El director del Conservatorio Superior de Badajoz en 2017 oyó "rumores" de que David Sánchez se iba a presentar

Los investigados en el juicio por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz - Pool

BADAJOZ 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El que fuera director del Conservatorio Superior de Música de Badajoz en 2017, Evaristo Valentí, ha señalado este lunes que oyó "rumores" de que el hermano de Pedro Sánchez se iba a presentar al puesto de coordinador de actividades de los conservatorios, los cuales sitúa en los días en los que salió la plaza con la publicación de las bases.

Evaristo Valentí se ha pronunciado de esta forma durante su declaración como testigo en el juicio que se sigue por la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón en la Diputación de Badajoz en 2017.

A preguntas de los abogados, Valentí se ha referido a un correo que remitió a la directora del otro conservatorio, Yolanda Sánchez, el 19 de mayo de 2017 en cuyo asunto ponía 'hermanísimo' y que incluía un enlace que llevaba a una página de la diputación con las bases de la provisión del puesto, respecto del que ha confirmado que se refería a David Sánchez.

Unas bases que envió con la denominación 'hermanísimo' porque "había escuchado el rumor de que se iba a presentar", ya señalado el testigo, quien ha apuntado que él "también conocía yo creo que al 80 por ciento de los que se iban a presentar", ha agregado, junto con que le puso el nombre de 'hermanísimo' porque "llama mucho más la atención".

Un rumor que achaca a lo que "sería una conversación informal", no sabe si en la secretaría del centro o en un pasillo, "fue un comentario, no recuerdo nada más, ni sé quién lo dijo". También ha incidido ante dicho rumor que no preguntó si el puesto estaba preadjudicado al hermano de Pedro Sánchez.

PRIMER TESTIGO

Evaristo Valentí ha sido este lunes el primer testigo al que se ha escuchado en el juicio por la contratación de David Sánchez, y en el que ha señalado que previamente, otra persona realizó labores de coordinación de actividades de los conservatorios hasta su jubilación, Emilio González Barroso, quien desempeñó esta función cuando el Superior y el Profesional estaban unidos.

Respecto al contacto con David Sánchez, el entonces director del conservatorio Superior ha declarado que se reunían "cuando era necesario", en cuyo caso quedaban, se veían y arreglaban "lo que hiciera falta", así como que la regularidad era "prácticamente diaria". En relación a sus funciones, ha explicado que cumplía las determinadas en el contrato, así como que estaba preparado para ello.

A preguntas de los abogados, Valentí ha admitido que no consideraba una necesidad "acuciante" la creación de la plaza de coordinador, pero sí la de pianista acompañante en ese momento, ni se había planteado esa necesidad, así como que recuerda que le informaron posteriormente de la posibilidad de que hubiera un coordinador o alguien que dirigiera la orquesta, que era una de las cuestiones que sí planteaban.

En relación a la Oficina de Artes Escénicas, que actualmente ocupa otra persona una vez que David Sánchez presenta su renuncia, Evaristo Valentí ha comentado que cuando asumió esta jefatura lo veía con menos regularidad, entre otras cosas por el cambio de despacho, que inicialmente tenía en la biblioteca del conservatorio.

Ha relatado que se reunió con David Sánchez y le explicó que se iba a dedicar a organizar una ópera, tras lo que ha apuntado que entonces él ya no era director del conservatorio.

LA PLAZA DE COORDINADOR

Sobre la creación del puesto en sí, Evaristo Valentí ha apuntado que "en prácticamente todos los correos" relacionados con plazas aparecen las palabras "urgencia" o "premura" y es algo "normal", como también considera esto último que les pregunten como directores de los conservatorios para que les asesorasen técnicamente a la hora de sacar una plaza relacionada con sus profesiones.

"Sí me parece un poco arriesgado que seamos nosotros los que tengamos que proponer las competencias de alguien por encima de nosotros", ha reconocido Valentí, quien ha añadido que veían "algo problemático" el hecho de "encajar" a alguien que está fuera de la estructura pedagógica del conservatorio, algo que les parecía que era "más apropiado" hacerlo dentro del Área de Cultura, "ese era el despropósito", y es "posible" que utilizara la expresión "idea disparatada".

Y es que, según ha señalado, los conservatorios dependen en la parte académica de la Junta de Extremadura y en la económica, personal o laboral de la Diputación de Badajoz, por lo que 2introducir una figura ajena a la estructura pedagógica podría "generar problemas" en la organización.

Estas duras las trasladaron a la entonces directora del Área de Cultura, Elisa Moriano, que le trasladó que no se preocupara, como también ha admitido que sí era "de agradecer" una figura de coordinación de grupos como las orquestas o bandas.