Diversos medios trabajan en la extinción de un incendio en una fábrica de corcho en San Vicente de Alcántara

El incendio ha sido declarado en la tarde de este domingo, 19 de octubre, en una nave industrial ubicada en San Vicente de Alcántara (Badajoz) - CRUZ ROJA EXTREMADURA

BADAJOZ, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios medios del Cepei de Badajoz y Sepei de Cáceres intervienen en las labores de extinción de un incendio declarado en la tarde de este domingo en una fábrica de corcho sita en la localidad pacense de San Vicente de Alcántara.

En concreto, en este incendio de apilamiento de corcho que afecta a varias naves industriales operan una veintena de bomberos y siete vehículos pesados del Cepei, bomberos voluntarios de San Vicente de Alcántara y una dotación del Parque de Valencia de Alcántara (Sepei de Cáceres), según han confirmado fuentes de la Diputación de Badajoz a Europa Press.

A su vez, actúan en la zona agentes de la Guardia Civil y medios de Cruz Roja Extremadura, que ha desplegado un equipo de logística y una ambulancia de soporte vital básico con un total de ocho efectivos.

Por el momento, ninguna persona ha resultado afectada por cuenta del fuego, según la última actualización realizada por Cruz Roja Extremadura.