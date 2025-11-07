El DOE publica la convocatoria de ayudas a pymes colaboradoras de la FP Dual Intensiva en Extremadura

MÉRIDA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la convocatoria de subvenciones a entidades que colaboren en proyectos de Formación Profesional Dual Intensiva en centros educativos sostenidos con fondos públicos autorizados por la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta para el curso 2025/2026.

La convocatoria está dirigida a pequeñas y medianas empresas (pymes), con independencia de su forma jurídica, y a entidades sin ánimo de lucro. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.

Con estas ayudas se busca favorecer la modalidad intensiva de la parte formativa que el alumnado matriculado en grados D de Formación Profesional tiene que realizar como parte de su contenido curricular. Además, tienen como objetivo potenciar la formación y cualificación en las familias profesionales con alta empleabilidad y escasa demanda, recogidas en la resolución.

La actividad debe tener una duración mínima del 35 por ciento y máxima del 50 por ciento del total de la oferta formativa, lo que equivale a entre 700 y 1.000 horas distribuidas a lo largo de los dos cursos académicos. La cuantía de la subvención será de 5,5 euros por hora de formación, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Para optar a estas ayudas, las entidades beneficiarias deben contar con autorización administrativa para impartir formación en régimen intensivo, tener suscrito un convenio de colaboración con el centro educativo, acoger a alumnado que esté cursando un ciclo formativo de grado D de FP en el curso académico 2025/2026 y realizar la estancia formativa en un centro de trabajo ubicado en Extremadura. Además, será obligatorio formalizar un contrato de formación en alternancia durante el periodo de estancia del alumnado.

Las entidades beneficiarias deberán llevar a cabo la actividad subvencionada, incluida la justificación de la subvención, entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de julio de 2026.

Las solicitudes deberán formalizarse utilizando el modelo normalizado que figura como Anexo I en la presente resolución. Tanto el formulario como la información relativa al procedimiento, la documentación requerida y la tramitación de las solicitudes se efectuará a través del punto de acceso general electrónico de la Junta de Extremadura.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles desde este viernes, 7 de noviembre.

Durante todo el procedimiento, los interesados podrán solicitar información y asistencia por parte de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, responsable de la gestión de estas ayudas.

Tendrán prioridad aquellas entidades que ya fueron beneficiarias en la convocatoria anterior para el primer curso del ciclo y que, conforme al plan formativo estipulado, vayan a finalizar el mismo para el segundo curso académico, así como las familias profesionales con escasa matriculación y alta empleabilidad.