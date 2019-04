Domínguez (Cs) espera que las urnas "aclaren el panorama político" y permita "avanzar en la estabilidad"

Publicado 28/04/2019 12:29:06 CET

Victoria Domínguez condena la agresión al candidato municipal de Ciudadanos en Villanueva de la Sierra

PLASENCIA (CÁCERES), 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Cáceres, María Victoria Domínguez, espera que el recuento de votos de esta jornada electoral concluya "pronto" y que permita "aclarar el panorama político español" para poder "empezar a avanzar en la estabilidad" que considera que necesita España.

Así lo ha indicado tras ejercer su derecho al voto en el colegio Alfonso VIII de Plasencia (Cáceres), donde, en declaraciones a los medios de comunicación, ha aprovechado para condenar y mostrar su repulsa a la agresión sufrida por el candidato de Ciudadanos en Villanueva de la Sierra (Cáceres), Daniel Pérez Puente.

Según denunció este pasado sábado Ciudadanos, dicha agresión ocurrió cuando el candidato viajaba en su coche y se encontró a tres vecinos de la localidad ubicados en mitad de la carretera e impidiéndole el paso, quienes "lo han sacado del coche con violencia y le han propinado varios puñetazos hasta dejarlo tirado en el suelo".

Domínguez ha querido expresar su "más rotunda repulsa" a dicha agresión, al tiempo que ha deseado que se "aclare" lo ocurrido. La candidata ha dicho tener conocimiento de que la Guardia Civil está investigando este hecho, así como que Pérez Puente, que fue atendido en el Hospital de Plasencia, recibió el alta el sábado por la tarde.

Sobre la jornada electoral, ha señalado que es "un día muy importante para la democracia" porque "la gente tenía ganas de votar" tras una legislatura "tan corta".

Por ello ha mostrado su deseo de que la jornada "transcurra con normalidad" y que "no haya ninguna circunstancia adversa, que no se haga nada que sea noticia que no sea la noticia de la tranquilidad".

La candidata cacereña ha expresado también que seguirá el recuento electoral en la sede de Madrid ya que aunque hay una concentración de militantes en la sede regional en Mérida, a ella, ha dicho, le cae "casi más cerca Madrid".