Dos detenidos en Badajoz por intentar embestir a varios policías tras intentar robar un coche

BADAJOZ, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido a dos hombres de 19 y 31 años tras intentar embestir a varios policías que les perseguían tras intentar robar un coche.

Los hechos sucedieron la madrugada del pasado 3 de noviembre, cuando una llamada a Policía Nacional alertó de la presencia de varios individuos, a bordo de un vehículo de color negro, que estaban intentando sustraer un coche en la barriada de Las Vaguadas, que no habían conseguido finalmente por la actuación del propietario.

Con las características aportadas, los agentes les interceptaron en la glorieta de Las Grullas, donde indicaron a los ocupantes que salieran del vehículo, cuando "uno de ellos le incita al conductor a que atropelle a los agentes, acelerando éste bruscamente en dirección a los policías, teniendo que saltar a los lados para esquivar la embestida y continuando con la persecución", relata la Policía Nacional en nota de prensa.

La "peligrosa persecución" finalizó en la barriada del Tulio de la capital pacense, en la que "aprovechando la oscuridad del camino, los delincuentes abandonaron el vehículo", aunque los agentes lograron detener a uno de ellos.

Posteriormente, los agentes de Policía Judicial que continúan con la investigación, han procedido a la detención del conductor y a la identificación de los otros dos ocupantes del vehículo.

Los detenidos son dos hombres de 19 y 31 años de edad, con antecedentes, quienes tras la instrucción del pertinente atestado, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial acusados de un delito de robo con fuerza, atentado contra agente de la autoridad, conducción temeraria y homicidio en grado de tentativa.