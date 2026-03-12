Los dos detenidos por la desaparición de Francisca Cadenas "están fatal", según su abogado, que mantiene su inocencia

El abogado de los dos detenidos en Hornachos atiende a los medios tras el registro de la finca - EUROPA PRESS

HORNACHOS (BADAJOZ), 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los dos detenidos este pasado miércoles en Hornachos presuntamente relacionados con la desaparición de Francisca Cadenas "están mal, están fatal", según ha señalado su abogado, José Duarte, quien ha defendido la inocencia de ambos "al 100% no, al 200 por cien" a pesar de que se hallaran restos óseos en su vivienda.

Así lo ha asegurado el abogado de los detenidos en declaraciones a los medios tras salir este jueves del registro que agentes de la UCO de la Guardia Civil han realizado en una finca propiedad de los detenidos, y que "ha sido muy similar a todos los registros que hacen los agentes de la Guardia Civil", en el que ha participado la Unidad Canina, y han registrado la "pequeña parcela".

Un registro en el que "en principio no hay nada que nos pueda preocupar", ha señalado el abogado, quien ha avanzado que habrá más registros por la mañana y posiblemente por la tarde, por lo que "esto va a durar", ha dicho.

Según ha señalado, los agentes "no van a dejar nada por registrar. Nada, no van a dejar nada ni a nadie", tras lo que no ha descartado que puedan registrar a más personas.

"Nuestros clientes se sienten fatal", ha señalado el abogado, que ha asegurado que sus clientes están colaborando con la Guardia Civil "desde el principio, de una manera que pueda quedar todo perfectamente esclarecido", de tal forma que "ni se quede corta la investigación, ni se pase", ha señalado.

(Más información en Europa Press)