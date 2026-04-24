Dos detenidos tras las detonaciones registradas este jueves entre dos grupos en Badajoz

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en una imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

BADAJOZ, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Extremadura ha detenido a dos varones, de 22 y 23 años, tras las detonaciones producidas en la tarde de este pasado jueves, día 23, en el entorno del arroyo Rivillas, el albergue del Revellín y la barriada de San Roque en la ciudad de Badajoz, que se ha saldado sin heridos.

Fuentes de la Policía Nacional han señalado a Europa Press que "numerosos" indicativos de seguridad ciudadana llegaron en pocos minutos a la zona deteniendo en el mismo lugar a estos dos varones, que se habían escondido en un establecimiento. Tras su detención, fueron trasladados, junto con dos vehículos implicados en los hechos, a las dependencias de la Jefatura Superior.

Inmediatamente, policías pertenecientes a la Brigada de Policía Judicial y Brigada de Policía Científica acudieron a la zona para realizar la inspección técnico policial, la recogida de efectos y otras tareas propias.

"En estos momentos se continúa la investigación para esclarecer lo ocurrido", indican las mismas fuentes, que confirman igualmente que no ha habido heridos y que no habría un tercer detenido por estos hechos.

Por otro lado, estas detonaciones no tendrían relación con el caso de la niña herida en una pierna presuntamente con un proyectil cuando estaba en el patio del Colegio San José de Calasanz de la ciudad, a tenor del cual el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, apuntó en su momento que "no fue un impacto directo" sino "de rebote".

La Policía Nacional en cualquier caso ha reiterado que "no hubo tiroteo" y que continúan las investigaciones, aunque es "muy difícil" porque "no fue algo doloso, intencionado".

Sobre otro suceso, el de los ataques con artefactos incendiarios y disparos que han tenido lugar en viviendas de la ciudad de Badajoz y que estarían vinculados a dos grupos familiares de los barrios de Cerro de Reyes y San Roque enfrentados, las mismas fuentes no han podido confirmar que esté relacionado.