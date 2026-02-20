Dos detenidos por el robo con intimidación en una estación de servicio de Higuera de Vargas

Agentes de la Guardia Civil inspeccionan un vehículo - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre y una mujer, vecinos de los municipios pacenses de Villanueva del Fresno y Zahínos, respectivamente, por su presunta implicación en el robo con intimidación perpetrado en la estación de servicio de la localidad de Higuera de Vargas.

La Central Operativa de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz fue alertada el pasado lunes sobre las 21,30 horas del robo con violencia e intimidación cometido en una gasolinera ubicada en dicha localidad pacense por un individuo encapuchado quien, esgrimiendo un arma blanca de grandes dimensiones, abordó al empleado a la salida de su jornada laboral.

Tras intimidarle, le obligó a desactivar los dispositivos de alarma del establecimiento para apoderarse del dinero de la recaudación y el existente en la máquina expendedora, cajetillas de tabaco y otros productos que se encontraban a la venta.

Mientras tanto, en las inmediaciones, un vehículo lo esperaba para darse a la fuga una vez perpetrado el atraco, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Con los datos aportados, patrullas territoriales de la Guardia Civil pertenecientes a la compañía de Jerez de los Caballeros establecieron dispositivos de servicio en vías de comunicación al tiempo que comunicaban a otros cuerpos de seguridad locales y próximos a la incidencia para prevenirlos.

Con la colaboración de Policía Nacional de Badajoz, horas después, se consiguió localizar en la capital pacense el vehículo utilizado para perpetrar el robo.

Una vez identificados sus dos ocupantes, con un "amplio historial delictivo" e incluso con antecedentes por hechos similares, se inspeccionaron sus pertenencias, interviniendo en las vestimentas de la mujer, que era la titular del vehículo, 200 euros.

Además del dinero, al varón se le intervino pequeñas cantidades de diferentes tipos de sustancias estupefacientes (cocaína en roca, marihuana y hachís), supuestamente para consumo propio.

Con las pruebas incriminatorias, fueron detenidos y trasladados a dependencias oficiales para la instrucción de las correspondientes diligencias, por su presunta implicación en el robo con intimidación, y han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Olivenza, decretando la autoridad judicial el ingreso en prisión del hombre.