Dos guardias civiles rescatan a un menor arrastrado por la corriente en el río Ruecas

Un agente de la Guardia Civil en el lugar de la actuación - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos agentes de la Guardia Civil rescataron este pasado martes a un menor que fue arrastrado por la corriente del río Ruecas, en el término municipal de Rena (Badajoz).

El menor quedó atrapado a 30 metros río abajo, agotado y sujeto apenas de unas ramas entre zarzales inaccesibles por tierra, ha informado la Guardia Civil.

Así, y al oír sus gritos de auxilio, dos agentes se quitaron el uniforme, cogieron una cuerda del coche oficial y se lanzaron al agua "arriesgando sus propias vidas".

"Coordinados a contracorriente, usando un árbol sumergido como anclaje humano y perdiendo el equilibrio varias veces, lograron asegurar al joven hasta que llegaron los bomberos y los servicios sanitarios", ha apuntado la benemérita.

Cabe señalar que el menor ya está a salvo con su familia, mientras que los dos agentes sufrieron heridas leves.

RECOMENDACIONES PARA ZONAS DE BAÑO EN RÍOS Y PANTANOS

Ante este suceso, la Guardia Civil ha recomendado respetar la corriente y nunca subestimar la fuerza del agua en ríos y pantanos, incluso en zonas que parezcan calmadas.

También tener cuidado con el fondo, ya que los ríos tienen corrientes internas, remolinos, lodos y ramas sumergidas que pueden atrapar a un bañista, además de usar escarpines o calzado acuático para evitar resbalones o cortes con piedras y vegetación.

Otro consejo es no bañarse solo para que así alguien pueda pedir ayuda en caso de emergencia y utilizar únicamente áreas habilitadas y señalizadas para el baño público.

Finalmente aconseja prestar atención a los menores, a quienes nunca hay que dejar sin supervisión y, ante cualquier emergencia, se debe mantener la calma y llamar inmediatamente al 112 o al 062.