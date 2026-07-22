Dos guardias civiles rescatan a un menor arrastrado por la corriente en el río Ruecas

Un agente de la Guardia Civil en el lugar de la actuación
Un agente de la Guardia Civil en el lugar de la actuación - GUARDIA CIVIL
Europa Press Extremadura
Publicado: miércoles, 22 julio 2026 14:05
Seguir en

   MÉRIDA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos agentes de la Guardia Civil rescataron este pasado martes a un menor que fue arrastrado por la corriente del río Ruecas, en el término municipal de Rena (Badajoz).

   El menor quedó atrapado a 30 metros río abajo, agotado y sujeto apenas de unas ramas entre zarzales inaccesibles por tierra, ha informado la Guardia Civil.

   Así, y al oír sus gritos de auxilio, dos agentes se quitaron el uniforme, cogieron una cuerda del coche oficial y se lanzaron al agua "arriesgando sus propias vidas".

    "Coordinados a contracorriente, usando un árbol sumergido como anclaje humano y perdiendo el equilibrio varias veces, lograron asegurar al joven hasta que llegaron los bomberos y los servicios sanitarios", ha apuntado la benemérita.

    Cabe señalar que el menor ya está a salvo con su familia, mientras que los dos agentes sufrieron heridas leves.

RECOMENDACIONES PARA ZONAS DE BAÑO EN RÍOS Y PANTANOS

   Ante este suceso, la Guardia Civil ha recomendado respetar la corriente y nunca subestimar la fuerza del agua en ríos y pantanos, incluso en zonas que parezcan calmadas.

    También tener cuidado con el fondo, ya que los ríos tienen corrientes internas, remolinos, lodos y ramas sumergidas que pueden atrapar a un bañista, además de usar escarpines o calzado acuático para evitar resbalones o cortes con piedras y vegetación.

    Otro consejo es no bañarse solo para que así alguien pueda pedir ayuda en caso de emergencia y utilizar únicamente áreas habilitadas y señalizadas para el baño público.

    Finalmente aconseja prestar atención a los menores, a quienes nunca hay que dejar sin supervisión y, ante cualquier emergencia, se debe mantener la calma y llamar inmediatamente al 112 o al 062.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado