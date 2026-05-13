Dos heridos en un accidente entre un turismo y un vehículo de tracción animal en Valverde de Leganés

Archivo - Hospital Universitario de Badajoz en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Dos varones han resultado heridos tras una colisión entre un turismo y un vehículo de tracción animal registrada en la carretera EX-105 a la altura de Valverde de Leganés.

Los dos heridos han sido trasladados al Hospital Universitario de Badajoz tras recibir atención en el lugar del suceso por parte de los servicios sanitarios.

El 112 de Extremadura ha movilizado un helicóptero, una unidad de soporte vital básico, un equipo del Punto de Atención Continuada de Valverde de Leganés y una ambulancia convencional.

Junto a ellos, también se han desplazado bomberos del CPEI Badajoz, efectivos de la Guardia Civil y miembros del servicio de emergencia de carreteras de la EX-105, según los datos aportados por el 112.