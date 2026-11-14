Dos heridos en una colisión por alcance en la N-435 cerca de Almendral (Badajoz)

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BADAJOZ 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas de diversa consideración en una colisión por alcance en la N-435 cerca de Almendral (Badajoz).

El suceso se ha producido este sábado en torno a las 13,13 horas en el punto kilométrico 30 de la N-435, en el tramo que une La Albuera con Almendral.

Como consecuencia del accidente, una mujer de 61 años ha resultado herida de carácter 'menos grave', con un trauma torácico, mientras que un varón, de 67 años, ha sido herido de carácter leve. Ambos han sido trasladados al Hospital Universitario de Badajoz.

Los recursos movilizados han sido una unidad de emergencia medicalizada, efectivos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Valverde de Leganés y una ambulancia convencional, todo ello del Servicio Extremeño de Salud (SES). También han acudido efectivos de servicio de la Guardia Civil.