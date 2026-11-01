Dos heridos en estado menos grave en un accidente de tráfico en la EX-118 a la altura de Peraleda de la Mata

Archivo - Entrada al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

PERALEDA DE LA MATA (CÁCERES), 1 (EUROPA PRESS)

Dos personas han resultado heridas este domingo en un accidente de tráfico en la EX-118, a la altura de Peraleda de la Mata (Cáceres).

El suceso se ha producido en el kilómetro de la EX-118, justo a su paso por la localidad cacereña.

Los heridos son de 73 y 75 años y ya han sido trasladado al Hospital de Campo Arañuelo (Navalmoral de la Mata) en estado menos grave.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada y una de soporte vital básico del Servicio Extremeño de Salud (SES) y efectivos de la Guardia Civil, según ha informado el 112 Extremadura a través de sus redes sociales.