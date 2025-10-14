Dos heridos graves en un accidente en Azuaga con dos vehículos articulados implicados

MÉRIDA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas graves en un accidente de tráfico en la N-432, en el término municipal de Azuaga (Badajoz), en el que se han visto implicados dos vehículos articulados.

El siniestro se ha registrado sobre las 15,45 horas, a la altura del punto kilométrico 146,4, y ha provocado daños materiales en los vehículos.

La Guardia Civil ha informado de que la carretera tiene paso alternativo y que dicho cuerpo regula e instruye las diligencias del accidente.